Passwort-Weitergabe? So geht Disney+ ab September dagegen vor

Wie alles begonnen hat

Bereits im Februar gab es Berichte, dass Disney+ sich an Netflix orientieren und das Teilen von Zugängen unterbinden möchte. Disney+ hatte damals Kundinnen und Kunden in den USA über Änderungen in den Nutzungsbedingungen des Dienstes informiert, wie das Branchenmagazin «Variety» berichtete. Demnach wurde ausdrücklich verboten, Anmeldedaten an Menschen weiterzugeben, die nicht im eigenen Haushalt wohnen.