Pasta-Perfektion: Die goldenen Regeln für himmlische Nudelgerichte

Nudeln – eine Zutat, die auf der ganzen Welt geliebt wird und in unzähligen Varianten auf den Tisch kommt. Doch bei der Zubereitung lauern Fallen, die selbst den passioniertesten Köchen Fehler bescheren können. Denn der Unterschied zwischen einer perfekten Pasta und einer misslungenen Katastrophe liegt oft in den kleinsten Details. Ein falscher Topf, zu wenig Salz oder das fatale Abschrecken der Nudeln – und schon ist das Meisterwerk dahin. In seinem neuen Kochbuch «Pasta, wie wir sie lieben» (Becker Joest Volk Verlag) teilt das legendäre TV–Kochduo Martina und Moritz nicht nur zahlreiche Rezepte von klassischer italienischer Pasta bis zu Ramen aus Asien, sondern räumt auch mit gängigen Pasta–Mythen auf und gibt die ultimative Anleitung für das perfekte Nudelgericht. Das sind die grössten Dos und Don'ts beim Pastakochen.