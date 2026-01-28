Patrice Aminati gibt hoffnungsvolles Gesundheitsupdate

Dann folgte der erlösende Anruf aus der Klinik: «Werte sind stabil», verkündete Aminati am Mittwoch in einer Instagram–Story. In ihrer Situation, in der eine Heilung medizinisch nicht mehr möglich ist, gilt ein gleichbleibender Zustand ohne Verschlechterung als grosser Erfolg. Diesen Moment feierte sie mit einem herzlichen Selfie, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter Charly (3) zeigt, die ihrer Mutter einen Kuss gibt.