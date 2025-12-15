Patrice Aminati gibt neuen Einblick in ihre Krebstherapie

Sie geht offen mit ihrer Erkrankung um

Patrice Aminati hatte im April 2023 öffentlich gemacht, dass sie an schwarzem Hautkrebs leidet. Die Diagnose erhielt sie nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter im August 2022; im April desselben Jahres hatten sie und Daniel Aminati geheiratet. Im Interview mit «Die Zeit» erklärte sie Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut.