Patrice Aminati gibt unter Tränen ein Gesundheitsupdate

Ehrliche Worte über Krebsbehandlung

Die Noch–Ehefrau von Daniel Aminati (52), bei der 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert wurde, kämpft mittlerweile gegen Metastasen in mehreren Organen. In ihrem Video schilderte sie, dass sie die letzten zwei Tage fast ausschliesslich schlafend im Bett verbracht habe. Zwar gebe es Momente der Normalität, wie die Gartenarbeit mit ihrer Familie, doch oft verlasse sie mitten im Alltag die Kraft. Mit verschmiertem Make–up und sichtlich gezeichnet, aber dennoch mit einem kurzen Lächeln, betonte sie: «Ich wollte hier einfach nur sagen, dass ich Euch lieb habe und dass nicht jeder Tag gut ist.»