Patrice Aminati: «Krebskranke dürfen sich auch herausputzen»

Den Kern ihres Unmuts bringt sie unmissverständlich auf den Punkt: «Krebskranke werden oft stigmatisiert, die bekommen kurz Mitleid und dann sollen sie sich bitte aus der Öffentlichkeit rausnehmen.» Vor allem im Netz wurde sie in den vergangenen Jahren immer wieder angefeindet. Ihre Botschaft ist deshalb umso deutlicher: «Wir Krebskranke haben einen Platz in der Gesellschaft. Wir sind Eltern, wir sind Liebende, wir dürfen Hobbys haben und wir dürfen uns auch herausputzen.»