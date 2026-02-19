Patrice Aminati über Krebs: Für Angehörige teils «noch schwieriger»

Aminati pflege ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern. «Ich glaube, dass es für die Angehörigen teilweise noch schwieriger ist als für den Betroffenen selbst», erzählt sie. Daher sei sie dankbar, dass es auch Unterstützung für Angehörige gibt. Sie selbst könne Kraft daraus schöpfen, mit der Erkrankung offen umzugehen: «Und wenn ich da draussen nur einen Menschen erreiche, dem ich ein bisschen Mut zusprechen kann, dass es möglich ist, Mama zu sein, berufstätig zu sein, vielleicht nicht jeden Tag und nicht mit der gleichen Kraft, aber dann ist mir das schon wichtig.»