Patrice Aminati: Umwerfender Auftritt in TV-Show

Zauberhafter Auftritt bei der Spendengala «Ein Herz für Kinder» (ZDF): Modedesignerin und Musikerin Patrice Aminati (30) war einer der Promis, die im Berliner TV–Studio am Telefon Spenden entgegennahmen – und sie machte dabei eine besonders hinreissende Figur.
Knallrote Traumrobe
Die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), die seit zwei Jahren gegen ihre Krebs–Erkrankung kämpft, erschien in einem figurbetonten knallroten Traumkleid im Mermaid–Stil des Labels Zingarelli Couture. Das Dress bestach durch ein Cut–out am Bauch und einen XXL–Rückenausschnitt. Blütenapplikationen an der Vorderseite setzten einen zusätzlichen Akzent.
Das hellblonde Haar ihrer Perücke hatte sie zum Mittelscheitel frisiert und locker halb zurückgesteckt. Beim Make–up betonte Aminati die Augen mit dunklem Kajal und blauem Lidschatten, roter Lippenstift komplettierte den Look.
Unlängst liess sie ihre 224.000 Followerinnen und Follower auf Instagram an der Perücken–Auswahl teilhaben.
Strahlender Auftritt in der TV–Show
Patrice Aminati ist der Auftritt wichtig. «Ich bin selber Mama einer dreijährigen Tochter», sagt sie in einem Clip in ihren Instagram–Storys und fügt hinzu: «Kein Kind soll einsam sein oder sich fürchten oder hungern und deswegen freue ich mich hier zu sein.» Weitere Clips zeigen sie in der TV–Show.
Patrice und Daniel Aminati sind seit 2022 verheiratet und Eltern der dreijährigen Tochter Charly. Der Moderator dreht derzeit für das Sport–Reality–Format «Exatlon» in der Dominikanischen Republik. Vor wenigen Tagen unterbrach er den Dreh vorübergehend. «Ich habe die Produktion unterbrochen und bin nach Hause geflogen, um bei meiner Familie zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres», erklärt er auf Instagram.
Patrice Aminati lebt mit Krebs im Stadium 4
Patrice Aminati hatte im April 2023 öffentlich gemacht, dass sie an einem malignen Melanom leidet – schwarzem Hautkrebs. Die Diagnose kam nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter im August 2022; im April desselben Jahres hatten sie und Daniel geheiratet. Im Interview mit «Die Zeit» erklärte sie Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut. Die 30–Jährige geht in den sozialen Medien offen mit ihrer Erkrankung um.