Patrice Aminati: Umwerfender Auftritt in TV-Show

Patrice Aminati lebt mit Krebs im Stadium 4

Patrice Aminati hatte im April 2023 öffentlich gemacht, dass sie an einem malignen Melanom leidet – schwarzem Hautkrebs. Die Diagnose kam nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter im August 2022; im April desselben Jahres hatten sie und Daniel geheiratet. Im Interview mit «Die Zeit» erklärte sie Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut. Die 30–Jährige geht in den sozialen Medien offen mit ihrer Erkrankung um.