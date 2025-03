Patrice und Daniel Aminati: Zweite Hochzeit und zweites Baby?

Die Liebe als Kraftquelle

Die Krankheit hat das Paar noch enger zusammengeschweisst. Das zeigt sich auch in ihren Zukunftsplänen: «Ich würde gerne am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patrice' Geburtstag, ein zweites Mal heiraten und unsere Gelübde erneuern», verrät Daniel Aminati in dem Doppelinterview. Ein besonderes Datum, das dem Paar viel bedeutet. Die beiden haben bereits im April 2022 standesamtlich geheiratet.