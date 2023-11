Patricia Blanco: Das turbulente Leben der «PBB»-Kandidatin

Im vergangenen September war Blanco in der RTLzwei–Promi–Dokuserie «VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt» zu sehen und wurde dafür von Kameras in der Trennungsphase von ihrem Ex–Verlobten Andreas Ellermann (58) begleitet. «Ich liebe Reality–Formate, weil man sich so zeigen kann, wie man ist», erklärte Blanco zum Start der Sendung im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.