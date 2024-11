Patricia Blanco ist wieder vergeben

Das Ziel der Reise: «Zwei Wochen Urlaub in Sansibar zum Kennenlernen». Blanco könne sich «definitiv nicht beschweren». Mittlerweile sind die beiden wohl angekommen. In ihren Storys sind aktuell unter anderem Fotos zu sehen, die die 53–Jährige am Strand zeigen. Zu einem der Bilder schreibt sie «Happy» mit einem Herz–Emoji, sie ist also «glücklich».