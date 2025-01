Patricia Blanco und Andreas Ellermann: Am selben Tag verlobt

Ellermann bestätigte seine Verlobung gegenüber der «Bild»–Zeitung. Er hätte sich an den Weihnachte spontan entschlossen, seiner Partnerin Ilka während ihres dreiwöchigen Kreuzfahrturlaubs einen Antrag zu machen. Am Silvesterabend war es dann so weit und der Moderator ging vor der Küste der Insel Madeira mit einem Ring vom Bordjuwelier auf die Knie. Ellermann und seine Ilka sind seit Mai 2023 ein Paar. «Ich bin zurzeit der glücklichste Mensch der Welt», zitiert die «Bild» den Moderator.