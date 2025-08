Patricia Blanco wirft «Villa der Versuchung»-Mitstreiter Rassismus vor

Eklat bei «Villa der Versuchung»–Wiedersehensshow

Wie Blanco gegenüber dem Blatt schildert, kam es beim Dreh zur Wiedersehensshow der Sat.1–Sendung in Köln zum Eklat. Während in einem Studio Ausschnitte aus der Show gezeigt wurden, soll Mitkandidat Kevin Schäfer plötzlich ausfallend geworden sein. «Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming», sagt Blanco. Doch dann sei eine Grenze überschritten worden: «Plötzlich sagte er zu mir: ‹Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!› Das ist für mich hochgradig rassistisch.»