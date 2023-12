Patricia Kelly spricht über Bombendrohungen bei Kelly-Family-Konzerten

«Das war sehr scary»

So habe es «tatsächlich auch Bombendrohungen bei Konzerten» und «einige andere Dinge» gegeben. Weiter schildert die Sängerin in der Sendung «Gala–TV», die RTL am 9. Dezember ab 17:45 Uhr zeigt: «Es gab natürlich Momente, die sehr, sehr schwierig waren und in den Neunziger Jahren besonders, da waren wirklich Tausende von Fans, die sehr jung waren und gedrängelt haben.» Sie erinnert sich an einen eindrücklichen Moment, als die Musikgruppe einmal im Auto sass: «Und du hast nur ein Meer von Händen gesehen und das war sehr scary, sehr, sehr erschreckend, aber das waren junge Mädels, die wussten nicht, was sie tun, und es gab Momente in den Hallen, wo so Wellen entstanden.»