Patricija und Alexandru Ionel: «Let's Dance»-Paar erwartet Baby Nr. 2

Was für tolle Nachrichten von Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) und was für eine Überraschung: Das Profi–Tanzpaar erwartet bereits zum zweiten Mal Nachwuchs. Das gaben die beiden «Let's Dance»–Stars in einem süssen Video bekannt, welches beide auf ihren jeweiligen Instagram–Seiten posteten. Darin laufen die beiden zunächst Hand in Hand, küssen sich anschliessend und kündigen ihren Fans dann grosse Neuigkeiten an.