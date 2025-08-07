Patrick Brammall in «Der Teufel trägt Prada 2»: Wer ist der Neue?

«Variety» berichtete bereits Ende Juli, dass Patrick Brammall zum neuen Love Interest von Anne Hathaways Rolle werden wird. Damit ersetzt er Adrian Grenier (49), der im ersten Film von 2006 den Koch Nate Cooper spielte. Patrick Brammall begann seine Karriere in seiner Heimat mit dem Film «The Alice», aus dem eine Spin–off–Serie entstand. Es folgten Rollen in der Soap «Home and Away» und den Comedy–Serien «A Moody Christmas», «Upper Middle Bogan» oder «Offspring». 2013 verkörperte er Rupert Murdoch in der Miniserie «Power Games: The Packer–Murdoch War». Einen Serien–Erfolg feierte er zudem mit der Dramedy «Colin from Accounts», die im vergangenen Frühjahr um eine dritte Staffel verlängert wurde. In der Serie spielt er an der Seite seiner Ehefrau Harriet Dyer (36). Die beiden haben die Folgen auch gemeinsam entwickelt.