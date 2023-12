Patrick Dempsey: So hat «Grey's Anatomy» die Welt verändert

Am 25. Dezember startet in den USA Patrick Dempseys neuer Film «Ferrari» in den Kinos. Er spielt darin an der Seite von Adam Driver (40) und Penelope Cruz (49) den Rennfahrer Piero Taruffi (1906–1988). Privat ist Dempsey selbst leidenschaftlicher Rennfahrer, startete schon mehrfach bei den legendären 24–Stunden von Le Mans. Bei «Ferrari» fährt er selbst und wird in den Credits auch als Stuntfahrer gelistet.