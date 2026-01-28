Patrick J. Adams und Troian Bellisario sind wieder Eltern geworden

Einen Tag später legte Adams mit einem eigenen Beitrag nach. Zu einem Schwarz–Weiss–Foto seiner schwangeren Frau zählte er auf, was er über sein ungeborenes Kind noch nicht wisse – weder den Namen, noch das Geschlecht oder wie sein Lachen klingen werde. «Wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass es nichts gibt, was wir lieber sein wollen als deine Eltern. [...] Danke, dass du uns ausgewählt hast. Wir werden immer dich wählen», betonte er.