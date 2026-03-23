Patrick Lindner gratuliert neuem München-OB zum Wahlsieg

Grosser Erfolg für Dominik Krause. Der erst 35–jährige studierte Physiker ist am Sonntag zum ersten grünen Oberbürgermeister Münchens gewählt worden. In der Stichwahl konnte sich Krause gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) durchsetzen. Neben etlichen Gratulanten aus der deutschen Politik setzte auch Schlagersänger Patrick Lindner (65) einen Post auf Instagram ab.
Auch Grünen–Politiker Cem Özdemir gratuliert
«Herzlichen Glückwunsch lieber Dominik zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in meiner Heimatstadt», schrieb Lindner noch in den Sonntagabendstunden in dem sozialen Netzwerk. Dazu teilte der Sänger ein Bild, das ihn lächelnd neben Münchens neuem OB Krause zeigt.
Neben dem Münchner Promi gratulierten auch viele bundesdeutsche Politiker und weitere bekannte Gesichter Krause zu seinem historischen Wahlsieg. So kommentierte etwa Grünen–Politiker Cem Özdemir (60), der gerade erst in Baden–Württemberg die Wahl für sich entscheiden konnte, unter einem Siegespost auf dem offiziellen Profil Krauses schlicht: «Herzlichen Glückwunsch!». Auch Performerin Katy Bähm (33) und Schauspieler Clemens Schick (54) reagierten unter selbigem Post auf Krauses Wahl. Sie gratuliertem Münchens neuem OB jeweils mit einem Feuer–Emoji und brachten so ihre Begeisterung zum Ausdruck.