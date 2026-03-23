Patrick Lindner gratuliert neuem München-OB zum Wahlsieg

Neben dem Münchner Promi gratulierten auch viele bundesdeutsche Politiker und weitere bekannte Gesichter Krause zu seinem historischen Wahlsieg. So kommentierte etwa Grünen–Politiker Cem Özdemir (60), der gerade erst in Baden–Württemberg die Wahl für sich entscheiden konnte, unter einem Siegespost auf dem offiziellen Profil Krauses schlicht: «Herzlichen Glückwunsch!». Auch Performerin Katy Bähm (33) und Schauspieler Clemens Schick (54) reagierten unter selbigem Post auf Krauses Wahl. Sie gratuliertem Münchens neuem OB jeweils mit einem Feuer–Emoji und brachten so ihre Begeisterung zum Ausdruck.