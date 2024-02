Patrick Mahomes: Super-Bowl-Gewinner feiert mit Familie in Disneyland

Seit 1987 besteht bei Disney die Tradition, den Quarterback des Siegerteams nach dem Super Bowl in eines der Ressorts des Entertainment–Giganten einzuladen. Der siegreiche Quarterback ruft nach dem Spiel «I‹m going to Disney World» oder «I›m going to Disneyland» in die Kameras. Dieses Zitat nutzt Disney jedes Jahr für einen Werbespot. «I'm going to Disneyland» ist in den USA sprichwörtlich geworden und wird von Gewinnern in verschiedenen Wettbewerben benutzt.