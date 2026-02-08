Patrick Romers Dschungel-Aus: «Ein Imagewechsel war nicht das Ziel»

«Ein Imagewechsel war jetzt nicht das Ziel, aber wenn es geklappt hat, umso schöner», betont er im Gespräch. «Ich wollte einfach authentisch bleiben. Ich bin eigentlich ein ganz bodenständiger Bauer.» Er selbst habe sich auch nie so schlimm wahrgenommen wie die Öffentlichkeit. «Der beste Beweis dafür ist meine Partnerin, die bedingungslos hinter mir steht, mich über alles liebt, jeden Tag für meinen Ruf kämpft und sagt, was da geschrieben wird, stimmt einfach nicht.» Romers Ex–Beziehung sei toxisch gewesen. «Da ist so viel vorgefallen, da könnte man ein Buch drüberschreiben. Aber man will ja auch nicht immer in den Rückspiegel gucken. Für mich geht es jetzt nach vorne mit meiner Partnerin.»