Patrick Schwarzenegger begeistert mit Dessous-Shoot

In der aktuellen, dritten Staffel von «The White Lotus» sorgt er als egomanischer Schönling Saxon für Furore. Jetzt hat sich Arnold Schwarzeneggers (77) Sohn Patrick (31) in sexy Dessous der Marke Skims gezeigt. Auch Firmengründerin Kim Kardashian (44) teilte die Bilder, die Schwarzenegger gemeinsam mit seiner Verlobten Abby Champion (28) zeigen, in mehreren Instagram–Storys.