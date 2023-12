Patrick Schwarzenegger und Abby Champion: Verlobung am Strand

Zwei der vier Fotos zeigen das glückliche Paar in winterliche Kleidung gehüllt an einem Strand, den ein grosses Herz aus roten Rosen ziert. Auf dem ersten Bild steht der Verlobungsring im Mittelpunkt. Auf dem vierten sind die beiden endlich wieder im Warmen und freuen sich gemeinsam mit Freunden und der Familie nebst Sahnetorte über den feierlichen Anlass. Der Kommentar des frisch verlobten Paares lautet: «Forever and ever» (Dt. «Für immer und ewig»).