Paul Gallagher: Bruder von Liam und Noel in London vor Gericht

Im vergangenen August verkündeten Oasis überraschend ihr Comeback. Anfang Juli standen sie dann für ihr erstes Konzert seit vielen Jahren wieder in Cardiff auf der Bühne. Nach Auftritten in Grossbritannien und Irland ging es für die Britpop–Band zuletzt nach Amerika für zwei Konzerte in der kanadischen Metropole Toronto. Der nächste Tour–Stopp ist für den 28. August in Chicago geplant.