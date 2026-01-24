Paul Giamatti: Mit «Star Trek»-Rolle geht Traum in Erfüllung

Für Paul Giamatti (58) ist ein Traum in Erfüllung gegangen. In mehreren Interviews hatte der Schauspieler in den vergangenen Jahren immer wieder offen darüber gesprochen, dass er gern einmal im «Star Trek»–Universum mitwirken würde – einer Sci–Fi–Reihe, die er seit seiner Jugend liebt. Nun ist er Teil des Franchises.