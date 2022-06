Paul McCartney singt mit John Lennon, Dave Grohl und Bruce Springsteen

Paul McCartney zeigt Unterstützung für Johnny Depp

Danach gab der britische Musiker gemeinsam mit Dave Grohl (53) Hits wie den Beatles-Song «I Saw Her Standing There» zum Besten. Der Foo-Fighters-Frontmann stand erstmals seit dem Tod seines Bandkollegen Taylor Hawkins (1972-2022) Ende März wieder auf der Bühne. Dann begrüsste der 80-Jährige noch einen weiteren Ehrengast: Rocklegende Bruce Springsteen (72). Gemeinsam performten sie die Songs «Glory Days» sowie «I Wanna Be Your Man».