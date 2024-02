Erinnerungen an die Beatles-Zeit

Paul McCartney: So überwand John Lennon seinen Brillen-Komplex

Wenn eine Frau an ihm vorbeilief, versteckte Beatles–Legende John Lennon oft seine Brille in der Tasche. Paul McCartney erinnert sich noch gut an die Unsicherheiten seines Bandkollegen. Doch eine Person schaffte es, dem Musiker Mut zu machen.