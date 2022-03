Paul McCartney winkt zum 80. Geburtstag der Adelstitel als Lord

Damit sollen sein musikalisches Lebenswerk und sein Beitrag für die britische Kultur gebührend gewürdigt werden, heisst es in dem Bericht als Begründung. Erst vor fünf Jahren wurde ihm ein Adelsorden verliehen, von dem es laut des Berichts derzeit nur 61 lebende Würdenträger gibt: der Order of the Companions of Honor.