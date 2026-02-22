Paul Mescal und Freundin Gracie Abrams: Erster Red-Carpet-Auftritt

Kein Oscar, aber kein Grund zur Klage

Für seine Rolle als Shakespeare erhielt Mescal zwar eine Nominierung bei den Golden Globes, bei den Oscars ging er jedoch leer aus – ein Umstand, den einige Kritiker als Überraschung werteten. Der Ire selbst nimmt es gelassen. «Es ist eine privilegierte Position, denn mir ist bewusst, dass ich grosses Glück gehabt habe», sagte er vergangenen Monat der britischen «GQ». «Aber ich bin nie von einem Studio engagiert worden – ich bin von Filmemachern engagiert worden, und das ist das Entscheidende, was sich Schauspieler vor Augen halten sollten.»