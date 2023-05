Paul Walkers Tochter Meadow spielt Gastrolle in «Fast & Furious 10»

Meadow Walker (24) kündigt stolz und glücklich einen Gastauftritt in «Fast & Furious 10» an. Auf Instagram postete sie ein Bild eines Kameramonitors, auf dem ihr Cameo zu sehen ist. Ihr Vater Paul Walker (1973-2013) spielte in den ersten sechs Teilen der «Fast & Furious»-Reihe mit und feierte mit seiner Rolle des Brian O'Conner seinen internationalen Durchbruch. Am 30. November 2013 starb er bei einem Autounfall im Alter von 40 Jahren.