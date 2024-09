Paul Walkers Tochter Meadow teilt süsses Bild zu seinem Geburtstag

Vor mittlerweile fast elf Jahren ist Paul Walker (1973–2013) bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Freunde, Familie und Fans erinnern sich in den sozialen Medien immer wieder an den US–Schauspieler, der vor allem mit der «Fast & Furious»–Reihe berühmt wurde. Seine Tochter Meadow (25) hat am 12. September, an dem Walker 51 Jahre alt geworden wäre, besonders emotionale Zeilen veröffentlicht.