Paul Walkers Tochter reicht die Scheidung ein

Meadow Walker und Louis Thornton–Allan hatten im Oktober 2021 geheiratet, zwei Monate nach ihrer Verlobung. Das Model gab die Trauung im kleinen Kreis in der Dominikanischen Republik via Instagram bekannt. Zu Gast bei der Hochzeit waren auch «Fast and Furious»–Kollegen wie Jordana Brewster (43) und Vin Diesel (56).