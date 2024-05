Paula Badosa verkündet Trennung von Stefanos Tsitsipas

Er schwärmte, dass sie seelenverwandt seien

Das Paar hatte seine Liebe im Juni 2023 öffentlich gemacht. Tsitsipas verriet aber in einem Interview, dass sie ihn bereits viel früher beeindruckte – und zwar über den Bildschirm: Erstmals fiel sie ihm demnach bei der TV–Übertragung der Australian Open 2020 auf. «Es kommt nicht oft vor, dass ich jemanden im Fernsehen sehe und ihre Energie so sehr mag, ohne sie jemals getroffen zu haben. In Rom schrieb ich ihr dann eine Nachricht.» Vor fast einem Jahr betonte er gegenüber «Bild», wie verbunden sich die beiden fühlen: «Wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte.» Er habe viele Frauen getroffen, doch er habe sich «noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden und Interesse an einer Frau gehabt».