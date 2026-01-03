Pause für Paul Mescal: Verschwindet er aus dem Rampenlicht?

«Aber was ist die Alternative?»

Wie eine solche Rationierung aber genau aussehen soll, wisse er noch nicht. Er könne sich etwa vorstellen, für ein paar Jahre zurück ans Theater zu gehen und nur dort aufzutreten. Ausserdem wolle er sich um gewisse Dinge in seinem Privatleben kümmern. Mescal ist sich bewusst, dass dies der aufkeimenden Karriere schaden könnte. «Das ist die grosse Angst», sagt er. «Aber was ist die Alternative? Ich möchte das, was ich liebe, nicht verabscheuen.» Lieber befinde er sich dann gar nicht an Bord eins sinnbildlichen Karriere–Zuges, wenn dies die Wahl wäre.