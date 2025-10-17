Paynes Freundin Kate Cassidy: «Ich vermisse dich, Liam»

Mit rührenden Beiträgen auf Instagram haben Kate Cassidy (26), die Freundin des verstorbenen Liam Payne (1993–2024), sowie seine beiden Schwestern Ruth Gibbins und Nicola Payne dem «One Direction»–Star Tribut gezollt.
Kate Cassidy teilte an Liam Paynes erstem Todestag am 16. Oktober 2025 ein intimes Schwarz–weiss–Bild, welches das Paar im Bett beim Kuscheln zeigt. «Heute ist es ein ganzes Jahr ohne dich», schrieb Cassidy in der Bildunterschrift. «Ich werde Abschiede für immer hassen. Ich vermisse dich, Liam.»
Auf TikTok teilte Kate Cassidy ausserdem ein Video, in dem sie und Liam Payne herumalbern. Er hebt seine Freundin spielerisch hoch. Laut der Bildunterschrift entstand das Video «in der letzten Stunde und am letzten Tag, die Liam und ich in diesem Leben miteinander verbracht haben». Cassidy schreibt herzzerreissend: «Ich bin für immer dankbar für die schönen Momente, die wir miteinander verbracht haben. Ich werde dich für den Rest meines Lebens vermissen, Liam.»
Der «One Direction»–Star starb am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von 31 Jahren.
Herzzerreissende Worte von Liam Paynes Schwestern
Auch Liam Paynes Schwester Ruth Gibbins (34) teilte eine Hommage an ihren Bruder auf Instagram. Die Bildreihe zeigt ihren Bruder in einem Piratenkostüm und schliesst mit einem Familienfoto. In einem langen Text schrieb sie an Paynes erstem Todestag: «1 Jahr, 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage... wie auch immer ich es sage, es bedeutet immer noch die herzzerreissende Wahrheit, dass du nicht mehr hier bist».
Sie erinnerte sich: «Als du früher auf Tour warst und ich geweint habe, weil du eine Weile weg warst, wusste ich immer, dass du zurückkommen würdest, aber jetzt kann ich dich nicht nach Hause bringen, ich kann dich nirgendwo auf der Welt treffen, ich kann nicht per FaceTime oder SMS fragen, wie es dir geht. Es ist ein ewiges Heimwehgefühl, weil wir nicht zurück können.»
Auch die ältere Schwester Nicola Payne (37) postete einen Text auf Instagram für ihren verstorbenen kleinen Bruder. «Heute vor einem Jahr war ein Datum, das ich nie wieder erleben will. Unser Leben hat sich für immer verändert und unsere Herzen waren gebrochen, Teile fehlten», schrieb sie.
Der lange Text endete mit den herzzerreissenden Worten: «Ich möchte nicht, dass du nur ein Bild in meinem Regal oder ein Video auf meinem Handy bist. Ich möchte, dass du hier bei uns bist, wo du sein solltest. Ich liebe dich, Liam. Ich werde dich immer vermissen und für immer so stolz auf dich sein.»