«Peaky Blinders»: Dann startet die finale Staffel bei Netflix

Die sechste und finale Staffel von «Peaky Blinders» läuft in Grossbritannien seit Ende Februar in der BBC. Jetzt steht auch fest, wann die Dramaserie mit Cillian Murphy (45) bei Netflix zu sehen sein wird: Ab 10. Juni werden die Gangster aus Birmingham rund um Tommy Shelby bei dem Streamingdienst in den finalen Folgen zu sehen sein. Das berichtet unter anderem «Deadline».