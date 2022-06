«Peaky Blinders»-Finale bei Netflix: Das erwartet die Zuschauer

Staffel ohne Helen McCrory

In der letzten Staffel wird eine wichtige Rolle fehlen. Helen McCrory (1968-2021) verkörperte Polly Gray (geborene Shelby), Tommys Tante und oftmals Stimme seines Gewissens. Die britische Schauspielerin starb im April 2021 im Alter von 52 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. «Ich denke, die ganze Serie ist wirklich eine Hommage an sie und um sie zu ehren», erklärte Cillian Murphy im Gespräch mit «Variety». «Ihre Präsenz und die Präsenz ihres Charakters sind in der Serie immer noch zu spüren, und sind ein wesentlicher Teil von Tommys Reise in der Staffel.»