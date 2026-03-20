«Peaky Blinders: The Immortal Man»: Die Rückkehr des Königs

Gekonnte Nostalgie

Nicht nur Cillian Murphy schafft es, seine vom Schicksal gebeutelte und doch von seiner Rohheit nichts verlorenen Rolle gekonnt wieder aufleben zu lassen. Der Film bringt auch sonst alles mit, was das Peaky–Blinders–Herz begehrt. Das Anschliessen an die Serienhandlung funktioniert und die Ausstattung katapultiert den Zuschauer sofort wieder zurück in die Shelby–Welt: Schiebermützen, Tweed–Anzüge, lange Mäntel und goldene Taschenuhren so weit das Auge reicht. Hinzu kommen düstere Settings, die das raue Pflaster in Birminghams Strassen kinoleinwandtauglich aufleben lassen. Und wer noch nicht genug von der Nostalgie hat, kann sich auf den Soundtrack verlassen, bei dem eine aus der Serie bekannte und jetzt neu aufgenommene Version von Nick Caves «Red Right Hand» nicht fehlen darf.