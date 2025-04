Pedro Pascal äussert sich zum «The Last of Us»-Schocker

Leser der Romanreihe «Das Lied von Eis und Feuer» fürchteten den Moment, in dem die «Rote Hochzeit» ihren Weg in die Serie «Game of Thrones» finden würde. Ähnlich dürfte es bei Menschen gewesen sein, die die Videospielvorlage zur gleichnamigen HBO–Serie «The Last of Us» gezockt haben. Der grösste Schocker trug sich nun in der zweiten Folge der zweiten Staffel zu – und ist weitestgehend originalgetreu zur Vorlage. Achtung, es folgen massive Spoiler auf die neue Folge von «The Last of Us»!