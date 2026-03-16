Pedro Pascal zeigt sich bei den Oscars ohne Schnurrbart

«WTF happened to Pedro Pascal?»

Auf der Plattform X brach daraufhin sofort Aufregung aus. Wie «Mail Online» berichtet, häuften sich innerhalb weniger Minuten ungläubige Reaktionen. «WTF happened to Pedro Pascal?» – auf Deutsch etwa: «Was zur Hölle ist mit Pedro Pascal passiert?» – fragte ein User und brachte damit die Stimmung vieler auf den Punkt. Ein anderer witzelte: «Heute Abend wurde bei den Academy Awards eine Wachsfigur von Pedro Pascal enthüllt.» Wieder andere zweifelten sogar daran, dass es sich überhaupt um den echten Schauspieler handelte. «Das ist nicht der echte Pedro Pascal, das ist ein Klon – wie Jim Carrey», schrieb ein Fan. Ein weiterer Nutzer fasste die allgemeine Irritation zusammen: «Es ist ungewohnt, Pedro glatt rasiert zu sehen. Ich musste zweimal hinschauen.»