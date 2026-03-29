Peekaboo-Bralette: Warum sichtbare Lingerie jetzt im Trend ist

Der Begriff «Peekaboo» (deutsch: «Guck–guck») beschreibt genau das Prinzip des Looks: Ein Bralette oder ein feiner BH wird nicht versteckt, sondern darf unter der Kleidung hervorlugen. Es geht dabei nicht um reine Provokation, sondern um ein Spiel mit Schichten und Texturen. In einer Zeit, in der «Quiet Luxury» auf den «Naked Dress»–Trend trifft, bildet das Peekaboo–Bralette die goldene Mitte – sexy, aber dennoch sophisticated. So stylt man den Look.