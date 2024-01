Peinlich! Bryan Cranston hielt James Corden für einen Kellner

Peinlicher Moment für James Corden (45). Als der Talkshow–Moderator und Schauspieler zum ersten Mal seinen Kollegen Bryan Cranston (67) traf, hielt der ihn für einen Kellner. Diese Anekdote erzählte Corden in der TV–Show «TODAY with Hoda & Jenna», in der er mit «Breaking Bad»–Star Cranston zu Gast war. In einem Segment der Sendung müssen die Gäste den Moderatorinnen Geschichten erzählen, die dann wiederum erraten müssen, ob sie wahr oder erfunden sind. Cordens Story hörte sich wie eine Lüge an, war aber wahr.