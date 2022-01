«Peinlichster Moment aller Zeiten» zum Start von «Der Bachelor»

«Most Awkward Moment ever»

Was Josephine (Spitzname «Flummi») und Christina (Vorbilder: Shakira und Barbie) im Auto so über ihre Erwartungen an den Junggesellen erzählen, ist nicht der Rede wert. Trotzdem schämen sie sich in Grund und Boden. «Most Awkward Moment ever», sagt Josephine, die eigentlich gar nichts von einem Flummi hat. «Awkward», bzw. cringe ist eher die auffällige Neigung vieler Kandidatinnen, unmotiviert Englisch zu sprechen («Safe», «Cute Boy»).