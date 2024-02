Peking-Ente: So klappt der chinesische Leckerbissen vegan

Am 10. Februar begann in China das Neujahrsfest 2024, das am 24. Februar mit dem traditionellen Laternenfest Yuanxiao endet. Nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen Ländern werden die Häuser mit bunten Lampions geschmückt und beim gemeinsamen Abendessen die leckersten Gerichte aufgetischt. Auch die Peking–Ente wird dabei gerne serviert, denn sie soll positive Energien und gute Wünsche verbreiten.