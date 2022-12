Pelé soll in Santos beerdigt werden

Der brasilianische Fussballstar Pelé wird in seiner Heimatstadt Santos beigesetzt. Er war am Donnerstag (29. Dezember) im Alter von 82 Jahren gestorben. Am kommenden Montag soll der Sarg Medienberichten zufolge vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo zum Estádio Urbano Caldeira, das Fussballstadion in der brasilianischen Stadt Santos, gebracht und in der Mitte des Spielfelds aufgestellt werden. Die öffentliche Totenwache beginnt voraussichtlich um 10 Uhr, heisst es den Berichten zufolge in einer Mitteilung des FC Santos.