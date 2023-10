Penélope Cruz im raffinierten Blümchen-Look auf dem roten Teppich

Die Dreharbeiten zu dem Film hatten es offenbar in sich, wie Adam Driver dem US–Branchenportal «Variety» verriet. In einer Szene musste der Schauspieler demnach einen Oldtimer–Sportwagen fahren, der so umgebaut wurde, dass eine Kamera daran befestigt werden konnte. «Es teleportiert dich zurück in die Zeit und dir wird klar, dass du tot bist, wenn du falsch nach links oder rechts steuerst», erklärte der Filmstar. Er fügte hinzu: «In den neueren Autos gibt es zumindest Sicherheitsgurte.»