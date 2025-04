Penn Badgley: Tod von Michelle Trachtenberg ist für ihn «surreal»

Michelle Trachtenberg starb an den Folgen ihrer Diabetes–Erkrankung

Wie unter anderem die «New York Post» unter Berufung auf die Polizei berichtete, starb Michelle Trachtenberg am 26. Februar im Alter von nur 39 Jahren. Ihre Mutter hatte sie in ihrem Apartment in der Nähe des Central Park aufgefunden. Bereits kurz nach ihrem Tod kursierten Berichte über gesundheitliche Probleme der Schauspielerin – verschiedenen Medien zufolge hatte Trachtenberg kürzlich eine Lebertransplantation erhalten, bei der es möglicherweise zu Komplikationen gekommen war.