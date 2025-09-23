Penny Lancaster: Deshalb wollte sie sich von Rod Stewart trennen

Seit 1999 sind Rod Stewart (80) und Penny Lancaster (54) zusammen, 2007 heirateten sie. Eine halbe Ewigkeit, gerade wenn man Stewarts Image als Playboy berücksichtigt. Doch einmal hätte Penny Lancaster fast die Scheidung von dem Rockstar eingereicht. Das verriet das Model jetzt gegenüber dem britischen Magazin «Saga».
Der Grund für die Beinahetrennung war Rod Stewarts ursprüngliche Abneigung dagegen, noch ein Kind zu bekommen. Als er Penny Lancaster kennenlernte, war der Sänger schliesslich schon 53 Jahre alt – und bereits sechsfacher Vater.
«Das wäre sehr schwer gewesen»
Doch seine jüngere Partnerin wollte unbedingt Mutter werden. Wenn Rod Stewart nicht nachgegeben hätte, hätte sie sich getrennt, gestand Penny Lancaster jetzt. «Und das wäre sehr schwer gewesen».
Doch bekanntlich gab der Sänger klein bei. Nachdem Lancaster zunächst eine Fehlgeburt erlitten hatte, kam 2005 ihr Sohn Alastair Wallace zur Welt. 2011 folgte sein Bruder Aiden Patrick. Heute sage Rod Stewart laut seiner Frau, dass er gerne noch früher seinen Widerstand aufgegeben hätte. So hätten er und seine Penny noch mehrere Kinder haben können.
Rod Stewarts erste Tochter Sarah (61) kam zur Welt, als der Musiker ein Teenager war. Da er damals kein Geld hatte, gab er das Kind zur Adoption frei. Mit seiner ersten Frau Alana Stewart (80) hat er Tochter Kimberly (46) und Sohn Sean (45). 1987 brachte seine Partnerin Kelly Emberg (66) Tochter Ruby (38) zur Welt. Rod Stewarts zweiter Ehe mit Rachel Hunter (56) entsprangen Tochter Renee (32) und Sohn Liam (31). Seine Kinder machten ihn bisher viermal zum Grossvater.