People's Choice Awards: Heidi Klum im Hinguckerkleid mit Trend-Details

Dauerbrenner «Grey's Anatomy», Hitmaschine Taylor Swift und «Ikone» Adam Sandler

«Barbie» führte die Liste der nominierten Filme mit neun Nennungen an, gefolgt von Oppenheimer mit sechs Nominierungen. In den TV–Kategorien führte «Only Murders in the Building» (seit 2021) mit sieben Nominierungen, gefolgt von «Ted Lasso» (seit 2020), «The Morning Show» (seit 2019) und «The Last of Us» (seit 2023) mit jeweils sechs Nominierungen.